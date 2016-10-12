Депутаты Госдумы не смогут передавать голос коллегам

Депутаты Госдумы обязаны будут на пленарных заседаниях присутствовать и голосовать лично, не передавая свой голос коллегам, сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. Соответствующие поправки представители руководства «Единой России» вносят в думский регламент. Такое предложение помимо Неверова инициировали руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и его первый заместитель Андрей Исаев.

Сейчас у депутатов есть право передавать голос коллеге при наличии уважительной причины для отсутствия на заседании Госдумы.