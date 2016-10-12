Правительство предложило запретить нежелательным НПО создавать в России юридические лица

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранным неправительственным организациям, деятельность которых признана в России нежелательной, создавать здесь юридические лица либо участвовать в них. Как сообщает ТАСС, законопроект размещен в электронной базе документов Думы.

В 2015 г. в законах были определены порядок признания нежелательными в России иностранных и международных неправительственных организаций и последствия такого решения. В том числе таким НПО запретили создавать свои структурные подразделения в России. В правительстве заметили, что законодательство сегодня не запрещает подобным организациям создавать российские юридические лица. Авторы поправок предлагают исправить это противоречие. Предлагается установить, что «признание нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации» влечет за собой в том числе запрет на создание «на территории РФ юридических лиц либо участие в них».