Атомная подлодка «Георгий Победоносец» успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Атомный подводный ракетоносец Тихоокеанского флота «Георгий Победоносец» под командованием капитана 1 ранга Игоря Жука произвел в среду, 12 октября, пуск межконтинентальной баллистической ракеты из акватории Охотского моря по полигону Чижа на севере России.

Пуск был произведен во время итоговых мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в департаменте информации и печати Минобороны России.

«Успешная стрельба ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Георгий Победоносец" баллистической ракетой морского базирования показала высокий уровень готовности подводных сил Тихоокеанского флота и подтвердила эффективность системы боевого управления морскими стратегическими ядерными силами», - отметили в Минобороны.