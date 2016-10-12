Путин: Кандидаты в президенты США злоупотребляют антироссийской риторикой

Участники президентской гонки в США злоупотребляют антироссийской риторикой, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме.

«Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании - это Россия, о ней только и говорят. Это, конечно, очень приятно, но только отчасти. Почему отчасти? Потому что все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши отношения межгосударственные», - сказал Путин.

Он объяснил, что это негативно сказывается на России и на всем международном сообществе. «Не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность, как крупнейшие ядерные державы, за поддержание международного мира и безопасности в глобальном плане», - добавил президент.