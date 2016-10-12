С космодрома Плесецк произведен успешный пуск стратегической ракеты «Тополь»

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стратегического назначения РС-12М «Тополь» выполнен в четверг боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с космодрома Плесецк (Архангельская область), информирует Минобороны России.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка», - сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, поступившем в «Интерфакс» в среду.

Цель данного пуска - подтверждение продленных сроков эксплуатации МБР данного типа, говорится в сообщении пресс-службы.

Комплексом «Тополь» оснащена основная часть мобильной группировки РВСН. Подвижные грунтовые пусковые установки этого комплекса отличаются высокой живучестью вследствие своей маневренности, скрытности и малого времени подготовки ракеты к пуску.