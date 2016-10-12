Мосгорсуд отменил арест имущества Белых

Мосгорсуд отменил арест имущества экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также его бывшей супруги Эллы Белых. Об этом говорится в постановлении суда, оглашенном в среду, 12 октября, по итогам рассмотрения жалоб адвокатов Белых и его экс-супруги.

На заседании адвокаты бывшего политика и его экс-жены просили отменить постановление об аресте как вынесенное необоснованно и с нарушениями.

По словам адвоката, на одном из трех арестованных счетов его подзащитного обнаружено 400 000 и 24 руб., на остальных - нулевой баланс.

Также защитник предоставил суду документы на квартиру, которую в 1972 г. в Перми получили родители Белых, которому до рождения оставалось еще три года, а также на участок и дом в Одинцовском районе Подмосковья, зарегистрированные на его бывшую супругу.

Белых был задержан 24 июня текущего года. По версии следствия, он лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 000 евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство.