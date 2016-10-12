Лавров обсудил с Могерини сирийское урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в среду, 12 октября, в российском дипломатическом ведомстве.

Кроме того, в среду стало известно, что 15 октября в швейцарской Лозанне состоится встреча по Сирии Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, а также ключевых стран региона - Саудовской Аравии, Турции и, возможно, Катара.

В интервью телеканалу CNN российский министр заявил, что считает такой формат переговоров подходящим. «Мы хотели бы провести встречу в подобном более узком формате, чтобы получилась деловая дискуссия, а не еще одни дебаты в стиле Генассамблеи ООН», - подчеркнул он.

По его словам, больше нельзя положиться на оппозицию, которая своими капризами блокирует переговоры. «Это абсолютно безответственно, - приводит слова Лаврова ТАСС. - Их требования ухода [президента Сирии] Башара Асада идут вразрез с резолюциями СБ ООН».