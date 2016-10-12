Минюст попросил проверить решение ЕСПЧ о выплатах по «делу ЮКОСа»

Минюст России обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие основному закону страны решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате в пользу бывших акционеров ЮКОСа более 1,8 млрд евро.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 9 июня вновь обратился с призывом к России без промедлений представить план выплаты средств по вердикту ЕСПЧ акционерам компании ЮКОС. В просьбе отмечалось, что России следует соблюдать график выплат и придерживаться вердиктов ЕСПЧ, в том числе и в том, что касается справедливого возмещения ущерба.

В марте этого года КМСЕ уже обращался с призывом в адрес Российской Федерации полностью сотрудничать с ним с целью выполнения решения ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 млрд евро компенсации.

ЕСПЧ в 2014 г. обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Минюст России заявлял, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным.