Путин объяснил теракты игнорированием США информации от российских спецслужб

Спецслужбы США в отличие от антитеррористических подразделений европейских стран неохотно идут на контакт с российскими коллегами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«С французскими спецслужбами у нас очень хорошие отношения. Действительно, работают вроде бы на одной волне друг с другом - и наши специалисты по борьбе с терроризмом, и французские, и некоторых других европейских стран», - сказал Путин в интервью французскому телеканалу TF1.

По его словам, российские спецслужбы посылают американским партнерам информацию о готовящихся терактах, но в ответ «часто вообще никакой реакции не бывает». «Вот посылали некоторое время назад информацию о братьях Царнаевых, первую бумагу послали - ноль, вторую бумагу послали - ответ пришел: это не ваше дело, они уже граждане США, мы сами разберемся. Результат? Теракт в США», - привел пример президент.

По его словам, это пример того, как, пренебрегая сотрудничеством в этой сфере, США несут потери. Путин считает, что необходимо повышать уровень доверия друг к другу.