Клинтон отзывалась о Путине как об «очень интересном собеседнике» – Foxnews

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон, критиковавшая своего конкурента-республиканца Дональда Трампа за симпатии к российскому президенту Владимиру Путину, сама тепло отзывалась о последнем. Об этом сообщает телеканал Foxnews со ссылкой на переписку главы ее избирательного штаба Джона Подесты, опубликованную ранее WikiLeaks.

«Я сидела рядом с [Путиным]. Он привлекательный и, вы знаете, очень интересный собеседник», – делилась Клинтон своими впечатлениями с руководством консалтингового агентства Sanford Bernstein 29 июня 2013 г. Она рассказала, что говорила с Путиным о многих вопросах, которые не являлись конфликтными.

4 июня 2013 г. Клинтон, выступая в Goldman Sachs, признавала, что ей бы очень понравилось, если бы США удалось продолжить «выстраивание более позитивных отношений с Россией». Там же она уточнила, что Вашингтон «очень хотел бы позитивных отношений с Россией, чтобы Путин занимал менее оборонительную позицию в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы мы могли работать вместе по некоторым вопросам».

В ходе дебатов с Клинтон Трамп делал похожие заявления. В частности, что было бы неплохо, если бы Вашингтон вместе с Москвой смогли противостоять «Исламскому государству» (запрещено в России).

«Владимир Путин интересен всегда», – утверждала Клинтон, имея в виду непредсказуемость российского президента. «Вы никогда до конца не уверены, что он намерен сделать или сказать», – приводит ее слова телеканал. Она вспоминала свой визит в загородную резиденцию Путина в Ново-Огарево в бытность его премьер-министром. Тогда Клинтон сказала Путину, что среди множества разногласий у них есть кое-что общее: «Мы оба хотим защитить дикую природу, я знаю, как много внимания вы уделяете защите тигров». Ее собеседник отреагировал очень живо. «Вы заботитесь о тиграх?» – сказал он и проводил Клинтон в комнату, где висела огромная карта России, на которой показал ей среду обитания тигров, тюленей и китов.

Сам Путин прокомментировал в интервью французскому телеканалу TF1 свои ожидания от предстоящих в США 8 ноября выборов президента. «Послушайте, нам все нравятся…Кого изберут, с тем и будем работать. Но, конечно, легче работать с теми, кто хочет работать с нами. Если Трамп говорит «я хочу работать с Россией», то мы можем это только приветствовать. Надо только, чтобы эта работа была честной обоюдно, взаимно», - сказал он.