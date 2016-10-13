Росреестр возглавила бывшая заместитель министра сельского хозяйства

Первый вице-премьер Игорь Шувалов представил коллективу Росреестра нового руководителя – Викторию Абрамченко, которая ранее занимала должность статс-секретаря и замминистра сельского хозяйства. Об этом сообщает «Интерфакс». Шувалов сказал, что среди задач нового руководителя ведомства – введение в работу с 1 января 2017 г. новой электронной услуги для граждан: уведомления в режиме онлайн об оказании госуслуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. «Мне докладывают мои помощники, что вряд ли это заработает, – добавил он. – Не знают, заработает или не заработает. Вам надо сейчас собираться со своими коллегами и в том числе обращаться за информационной помощью к ФНС, с Мишустиным такая договоренность была».

О возможном назначении Абрамченко 11 октября писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, на тот момент кандидатуру Абрамченко одобрил министр экономического развития Алексей Улюкаев и скоро документы будут направлены на утверждение в Белый дом. Кроме нее среди кандидатов на должность руководителя Росреестра рассматривались депутат от «Единой России» Елена Николаева, ее лоббировал экс-спикер Госдумы, директор СВР Сергей Нарышкин, и начальник департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин, которого поддерживала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также рассматривался замруководителя Минэкономразвития Игорь Рева, но против него были Шувалов и помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Кресло главы Росреестра стало вакантным 28 июля после назначения руководителя службы Игоря Васильева и. о. губернатора Кировской области вместо уволенного из-за утраты доверия Никиты Белых.