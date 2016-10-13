Россия испытала первые образцы нового радиоэлектронного оружия

Первые образцы радиоэлектронного оружия на новых физических принципах, не имеющие аналогов в мире, прошли успешные испытания в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя предприятия – разработчика новой системы – «Объединенной приборостроительной корпорации».

«Уже созданы реальные образцы такого вооружения, и они доказали свою эффективность. Это совершенно новый вид вооружения, аналогов которого нет в стране, и, не побоимся этого сказать, в мире», – сказал собеседник агентства.

Особенность нового оружия в том, что оно нейтрализует технику противника с помощью направленной энергии. «Она совершает непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолетов, беспилотников и нейтрализует высокоточное оружие», – пояснил представитель разработчика.