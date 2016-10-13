В деле Шакро Молодого появился новый для российской юриспруденции термин – «Коммерсантъ»

http://www.kommersant.ru/doc/3114133При расследовании дела вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) впервые в истории российской юриспруденции был использован термин «лидер преступного сообщества России», пишет «Коммерсантъ». «Калашов З. К. стал лидером преступного сообщества России после гибели "вора в законе" Усояна А. Р. по кличке Дед Хасан в 2013 г.», – цитирует газета материалы уголовного дела. Следствие полагает, что он координировал действия криминальных авторитетов более низкого ранга и рядовых участников «федерального» преступного сообщества, создавал «устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами», разрабатывал для них преступные планы, распределял сферы влияния и помогал делить доходы.

В результате введения такого понятия в преступное сообщество Калашова кроме подозреваемых в участии в перестрелке на Рочдельской улице и вымогательстве могут быть включены «все без исключения подозреваемые, обвиняемые и даже осужденные ранее по любым другим уголовным делам», пишет газета со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Против Калашова следственное управление ФСБ расследует уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии», издание отмечает, что это довольно редкая статья. Калашов был задержан в июле по подозрению в причастности к перестрелке 14 декабря 2015 г. у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве и конфликту с вымогательством денег у хозяйки заведения. Затем были арестованы трое высокопоставленных сотрудников СКР, которых следствие заподозрило в получении взяток от Шакро Молодого за переквалификацию уголовных дел его подручных на более мягкие статьи.