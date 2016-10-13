По делу о многомиллионном хищении задержаны топ-менеджеры воронежского авиазавода – «Интерфакс»

Бывшие и нынешние топ-менеджеры ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) задержаны по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Воронежской области. По его данным, среди задержанных – экс-гендиректор ВАСО Виталий Зубарев, а также нынешние советник гендиректора Александр Лисицын и заместитель гендиректора Александр Ткачев.

Дело было возбуждено в сентябре в связи с хищением на авиазаводе 21 млн руб. Как сказал источник агентства, речь идет о выделенных ВАСО средствах на проект «Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств (гибких производственных систем) для поставки в серийное производство регионального самолета Ан-148». Следствие полагает, что 21 млн руб. мог быть похищен через подставную фирму.

Получить официальные комментарии ВАСО и правоохранительных органов «Интерфаксу» пока не удалось. Пресс-секретарь ОАК Максим Сысоев заявил «Интерфаксу», что пока не в курсе.

ВАСО выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96 различных модификаций. Кроме того, в рамках кооперации предприятие изготавливает узлы и агрегаты для самолетов SSJ100, МС-21, Ан-148, Ил-76МД-90А. По госконтракту с Минобороны РФ ВАСО осуществляет проектирование и строительство самолетов Ил-112В.