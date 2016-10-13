Путин осудил протекционизм в экономике

Москва сожалеет, что некоторые страны используют протекционистские меры и пытаются создать закрытые торговые партнерства для преодоления последствий глобального кризиса. Как передает ТАСС, это президент Владимир Путин сказал в интервью МИА «Россия сегодня» и индийскому информационному агентству IANS в преддверии саммита БРИКС, который пройдет на Гоа 15–16 октября.

По оценке Путина, в мировой экономике и финансах сохраняется сложная ситуация и «еще не преодолены последствия глобального финансового кризиса». «В этой связи вызывает сожаление, что некоторые страны пытаются решить накопившиеся проблемы посредством протекционистских мер, попыток создания таких закрытых и непрозрачных проектов, как Транстихоокеанское партнерство или Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство», – сказал он. Россия и ее партнеры по БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) остаются привержены формированию «открытых экономических пространств, носящих недискриминационный характер и опирающихся на принципы ВТО», добавил российский лидер.