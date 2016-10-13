«Джебхат ан-Нусра» включена в единый список террористических организаций

Постоянный представитель России при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев сообщил, что «Джебхат ан-Нусра» включена в единый список террористических организаций. По словам дипломата, список представлен на утверждение саммита ОДКБ 14 октября в Ереване.

«В список включены "Джебхат ан-Нусра", ИГ (запрещены в России. – ред.) и другие, признанные судом. Поэтому они будут преследоваться во всех государствах – членах организации», – сказал Васильев. Он назвал «знаковым решением» формирование странами ОДКБ единого списка.

«Джебхат ан-Нусра» является ответвлением «Аль-Каиды». Организация действует на территории Сирии.