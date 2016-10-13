В улучшение жизни через год верят 28% россиян – ВЦИОМ

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень социального оптимизма россиян в сентябре опустился на 1 п. до 54 п. В августе этот показатель достиг годового максимума. Сегодня 28% опрошенных рассчитывают, что через год их жизнь улучшится, 16% ждут ухудшения ситуации.

Индекс оценок экономической ситуации в стране составил 39 п., с начала года он прибавил 22 п. Индекс политической обстановки в сентябре вернулся к июльскому значению в 53 п. Индекс оценок общего вектора развития страны также вернулся к июльскому значению в 56 п.

«В целом оценки остаются более позитивными, чем несколько месяцев назад, однако сильно проигрывают значениям предыдущих лет», – отметили специалисты ВЦИОМа.

Незначительный рост в сентябре показали лишь оценки собственного материального положения россиян – с 59 до 60 п. Доля негативных оценок составила 19%, что несколько превышает долю положительных оценок (15%). Две трети (64%) считают материальное положение своей семьи средним.

Уровень удовлетворенности жизнью в целом второй месяц продолжает падение, в сентябре он опустился до уровня июня и марта (46 п.).

Опрос ВЦИОМ проводил 24–25 сентября в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и девяти федеральных округах. Объем выборки (при каждом опросе) – 1600 человек. Выборка репрезентирует население России в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта.