МИД Великобритании: Говорить о новой холодной войне с Россией неправильно

Говорить о новой холодной войне с Россией было бы неверно, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы в Европейском парламенте.

«Россия делает много, много ужасных вещей», – приводит The Guardian слова Джонсона. Он отметил, что при этом не стоит сравнивать Россию с Советским Союзом. Россия не несет такую угрозу миру, как СССР, и говорить о новой холодной войне неправильно. По мнению министра, санкции должны сохраниться и действия Москвы должны расследоваться в суде. Однако Джонсон добавил, что Лондон не хотел бы «бесконечной конфронтации» с Россией, обе страны, сказал он, должны вместе бороться с терроризмом.

Также Великобритания и Россия, по мнению Джонсона, должны приложить усилия для достижения прогресса на Украине. «Россия – великая страна. Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет, но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии», – сказал британский министр.