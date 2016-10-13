Вьетнам исключает появление российской военной базы на территории страны

Представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь сообщил, что на территории страны другие государства не могут размещать военные базы, передает Reuters. По его словам, власти Вьетнама не имеют каких-либо договоренностей о союзничестве с другими странами и не принимают участия в каких-либо коалициях, деятельность которых направлена против какого-либо государства.

«Мы не присоединяемся к международным военным альянсам и не принимаем сторону одного государства против другого», - заявил Ле Хай Бинь.

На территории Вьетнама одна из крупнейших баз Камрань в годы Вьетнамской войны использовалась военнослужащими США, позже — советскими и российскими военными силами. Последние два года базу используют российские бомбардировщики исключительно для дозаправки.