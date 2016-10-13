В МИДе обвинили США в разрушении отношений с Россией и тактике «выжженной земли»

Москва с сожалением наблюдает, что Вашингтон продолжает разрушать российско-американские отношения, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

Захарова рассказала, что представители США в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке получили директиву блокировать финансирование программ, связанных с Россией.

Официальный представитель МИДа заключила, что в российско-американских отношениях, к сожалению, «хороших новостей нет».

«Мы с сожалением наблюдаем за тем, как Вашингтон продолжает разрушать двусторонние отношения. Практически ежедневно мы слышим угрозы дальнейшего расширения санкций, причем призывы к мировому сообществу пойти этим же путем», - сказала Захарова, отметив, что при этом не скрывается, что основной целью санкционной политики является нанесение ущерба экономике России.

По мнению МИДа, в США «уровень русофобской пропаганды» просто уже зашкаливает. «То, что мы слышим в ежедневном формате, это уже просто ложь. Про русских хакеров, их никто не видел, но их все уже знают заочно. С помощью этих русских хакеров просто вбивается в голову американскому обывателю, американским гражданам восприятие России в качестве врага», - заявила Захарова.

Однако, как предупредила Захарова, тактика «выжженной земли» со стороны администрации США в отношениях с Москвой опасна и «до добра не доведет». «В любом случае иллюзии, что на Россию можно надавить, не должно быть ни у кого – ни у нынешних американских властей, ни у тех, кто придет им на замену», – отметила Захарова, добавив, что «новые окажутся умнее предыдущих».

Говоря о ситуации в Сирии, Захарова подчеркнула, что Москва готова «вести диалог на равноправной и уважительной основе» со всеми зарубежными партнерами, чтобы урегулировать сирийский конфликт. Она сообщила, что на полях переговоров по Сирии в Лозанне должен состояться ряд двусторонних встреч с участием Лаврова.