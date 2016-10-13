МИД России: Москва готова ответить на возможные новые санкции ЕС

Возможное принятие ЕС новых санкций против России в связи с Сирией будет проявлением нелогичной и несамостоятельной позиции, и на них последует ответная реакция, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Конечно, если все это будет выражено в какой-то практической плоскости, то, как вы знаете, будет и реакция», - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о возможности введения антироссийских санкций в связи с ситуацией в Сирии.

По ее словам, ограничения напрямую вредят экономикам тех стран, которые их вводят. «Сейчас идет разговор о новых санкциях, при этом параллельно идут процессы в различных двусторонних и многосторонних форматах, в частности по сирийскому урегулированию. Странная, нелогичная, несамостоятельная позиция, которую проявляют страны, наносящие ущерб им же», - отметила она.

Несколько европейских стран рассматривают вопрос, пора ли добиваться введения новых санкций против России в связи с бомбардировками Алеппо, пишет Financial Times. Высокопоставленный европейский дипломат сказал изданию, что речь идет о персональных санкциях, их целями могут стать до 12 россиян. Среди обсуждающих этот вопрос он назвал Великобританию, Францию и Германию. Проблема обсуждается перед саммитом ЕС, который должен состояться на будущей неделе.