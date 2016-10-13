Генпрокуратура: Слободин еще не объявлен в международный розыск

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России сообщил «Ведомостям»,что бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин не был объявлен в международный розыск. Ведомство на данный момент не направляло соответствующие документы в Интерпол. Это вызвано тем обстоятельством, что на данное время адвокаты Слободина обжаловали решение о его аресте и Генпрокуратура ждет окончательного судебного решения, уточнил представитель надзорного ведомства.

Возможность для такого объявления появилась после того, как 15 сентября городской суд Сыктывкара арестовал Слободина заочно по ходатайству управления Следственного комитета по республике Коми. Оно расследует дело о даче взяток чиновникам республики менеджерами подконтрольных «Ренове» ЗАО «КЭС» и компании «Т Плюс» (правопреемник «КЭС»). По данному делу арестованы совладелец «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректор «Т плюс» Борис Вайнзихер.

Во время совершения инкриминируемых Слободину эпизодов топ-менеджер занимал должность президента «КЭС-холдинга».