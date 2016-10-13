Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш назначен генсеком ООН

Генеральная ассамблея ООН утвердила кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генсека всемирной организации. Он вступит в должность с 1 января 2017 г. и останется генсеком до 31 декабря 2021. Однако у Гутерриша есть возможность участвовать в голосовании и на следующий пятилетний срок.

67-летний Гутерриш сменит 72-летнего Пан Ги Муна на этом посту. Пан Ги Мун возглавлял ООН в течение двух сроков.

Всего на должность генсека претендовали 13 человек, из которых 7 были женщины. Среди кандидатов были бывший президент Словении Данило Тюрк, глава МИД Аргентины Сусана Малкорра, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Голосование проходило в шесть раундов и носило закрытый характер.

Уроженец Лиссабона Антонио Гуттериш родился в 1949 г. Он проработал в должности премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 г. Последней занимаемой должностью Гутерриша был верховный комиссар ООН по делам беженцев.