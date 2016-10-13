Пассажиров «Аэрофлота» эвакуировали из самолета после сообщения о бомбе

Пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Женевы в Москву рейсом SU 2381 в 12:35 по местному времени, эвакуировали из самолета после сообщения о наличии взрывного устройства. Об этом рассказал в четверг, 13 октября, «Интерфаксу» представитель компании.

По предварительным данным, звонивший был задержан сотрудниками полиции. Как отмечает источник «Интерфакса» в экстренных службах, им оказался гражданин Индии, который хотел попасть на борт российского самолета бесплатно. Он требовал предоставить ему бонусный билет, однако никаких оснований для этого не предъявил.

«После отказа мужчина, не выходя из здания терминала, позвонил в полицию и анонимно сообщил о якобы заложенной на борту бомбе», - сказал собеседник агентства, добавив, что бомба на борту не была обнаружена.

В настоящий момент проводится допрос звонившего.

По информации «РИА Новости», прокуратура Швейцарии уже завела уголовное дело по факту о якобы заложенной бомбе на борту российского лайнера.

Пассажиры рейса SU 2381 будут доставлены следующим по расписанию рейсом «Аэрофлота» в Москву, для чего в Женеву будет отправлен самолет повышенной вместимости. Согласно расписанию компании, самолет должен прилететь в российскую столицу в 2:15 мск 14 октября.