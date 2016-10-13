Управление ФССП запретило Фейгину выезжать из России

Управление ФССП России по Москве запретило выезд из страны адвокату украинца Романа Сущенко Марку Фейгину, сообщил адвокат «Интерфаксу».

«Меня не выпускают из России, так как я нахожусь в базе ФССП», - сказал Фейгин в четверг.

Кроме того, он выложил в своем микроблоге в Twitter постановление об отказе в выезде из России.

Ранее Фейгин сообщил «Интерфаксу», что ему временно запрещено выезжать из России по решению судебного пристава-исполнителя, и выразил мнение, что запрет имеет под собой политические мотивы.

Он добавил, что запрет на выезд лишает его возможности выступления в международных организациях - таких, как ПАСЕ, а также общения со своими подзащитными, находящимися за рубежом.