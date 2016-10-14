Контрольное управление президента начало проверку в Спецстрое – «Коммерсантъ»

Сотрудники главного контрольного управления президента начали проверку деятельности Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны. Структурно Спецстрой закреплен за военным ведомством.

Проверка была инициирована после разгромного отчета о деятельности и состоянии Спецстроя, подготовленного в сентябре аппаратом правительства. Ознакомившись с документом, президент Владимир Путин направил доклад в аппарат Совбеза, а затем документ оказался у начальника главного контрольного управления президента Константина Чуйченко. «Аудиторам предстоит оценить эффективность расходования агентством бюджетных средств, выделенных как в рамках государственного оборонного заказа, так и в других проектах — вроде строительства космодрома Восточный» - рассказал собеседник издания.

В начале этой недели закрытое совещание по Спецстрою состоялось у начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, пишет издание. На нем врио замдиректора Спецстроя Алексей Могильников доложил, что из 83 объектов, возводящихся в интересах вооруженных сил, отставаний от графика нет только у 11, а состояние 61 объекта оценивается как «критическое». Достоверность этих сведений и предстоит проверить главному контрольному управлению президента. «От этих результатов во многом будет зависеть судьба Спецстроя как самостоятельного агентства»,— утверждают правительственные и кремлевские собеседники издания.

В Спецстрое говорят о проведении плановых проверок деятельности предприятий силами контрольно-ревизионного управления агентства.

Куратор космической отрасли вице-премьер Дмитрий Рогозин еще в ноябре 2015 г. писал президенту, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, отдавая сторонним структурам не только основные работы, но даже создание проектно-сметной документации. Многие Тогда Минобороны обещало реорганизовать работу агентства. В июле министр Сергей Шойгу в письме на имя председателя Счетной палаты Татьяне Голиковой обещал, что до конца 2016 г. будут ликвидированы девять предприятий агентства, осуществляющих непрофильные, а также инжиниринговые услуги с элементами посредничества. «За первое полугодие 2016 г. сокращено количество субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, на 16%»,— отчитывался Шойгу.

Претензии к Спецстрою были и у Федеральной антимонопольной службы. Ее эксперты уверены, что многие контракты по Восточному заключались с нарушениями. Проверку по фактам невыплаты зарплат проводились Генпрокуратурой и СКР. Параллельно в Спецстрое были проведены аресты сотрудников агентства, в том числе замдиректора Александр Буряков, который обвиняется в хищении 450 млн руб. при строительстве и реконструкции девяти объектов Минобороны.