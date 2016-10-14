Асад: Мы наблюдаем ситуацию, похожу на холодную войну в стадии развития

Война в Сирии стала результатом прямого конфликта между Россией и США, считает президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Суть конфликта Асад описывает как разницу подходов к проблеме терроризма. Москва, по его словам, «хочет бороться с терроризмом не только из-за Сирии и не только из-за самой России. Она борется за весь регион, за всю Европу и за весь мир». Американцы же, считает он, «еще с войны в Афганистане в ранние восьмидесятые и до наших дней уверены, что терроризм — это козырная карта, которую всегда можно бросить на стол. Вы можете держать ее в кармане, а когда надо, вытащить». В России, Иране и Хезбалле Асад видит «постоянных союзников», которые находятся в регионе «на легальной основе», поскольку «воюют против террористов». При этом есть «другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов».

Конфронтация между Россией и Западом видится Асаду как «ситуация, похожая на холодную войну в стадии развития». Отвечая на вопрос о том, не является ли сирийский кризис началом Третьей мировой войны, сирийский лидер заметил, что ее «запах… чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение». Сирию он считает лишь частью этой войны. Главной целью противостояния для Вашингтона является сохранение «американской гегемонии над миром, не позволить никому быть партнером на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе», уверен Асад.

Сирийский лидер обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в создании ИГИЛ и поддержке Ан-Нусры (обе организации запрещены в России). «Они создали ИГИЛ, обеспечили ему тыловую поддержку, и они позволяли им продавать нашу нефть через их территорию с участием сына Эрдогана и его близкого окружения…Но в связи с вторжением в Сирию, они заговорили о новых умеренных силах, которые на самом деле имеют те же корни, что и ИГИЛ. Они выросли из него... На самом деле, они просто передают контроль над территорией от ИГИЛ тем силам, которые сами взрастили», - считает Асад. Цель Эрдогана видится ему в поддержке Ан-Нусры в Сирии. Он хочет «сыграть свою роль в будущей Сирии и не важно какую роль. Он чувствует, что в последние годы оказался в изоляции из-за отношений с ИГИЛ», - заявил сирийский лидер.

При этом на российско-турецкое сотрудничество Асад смотрит «позитивно» в надежде, что Москва сможет изменить турецкую политику.