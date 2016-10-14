Под Бесланом автобус столкнулся с автовозом: 5 погибших, 27 пострадавших

В Северной Осетии автобус Mercedez «Москва - Ереван» столкнулся с автовозом Scania. Погибли пять человек, пострадали 27, они доставлены в больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. В числе пострадавших четверо детей от 10 до 15 лет.

Столкновение произошло на трассе «Кавказ» рядом с Бесланом. Информация о ДТП поступила в МЧС в 4.30 утра.

Между тем, как сообщил агентству «Интерфакс-Юг» начальник управления ГИБДД Северной Осетии Хасанбек Бекузаров, всего в автобусе было 45 человек, в Доме культуры Беслана для них организован пункт временного размещения. ТАСС в ГУ МЧС по Северной Осетии сказали, что в автобусе было 52 человека.

Сайт МВД сообщает, что причины ДТП устанавливаются. МЧС сообщает, что в ликвидации последствий аварии участвовали 18 человек личного состава и пять единиц техники.

«По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автобус врезался в стоящий на обочине автопоезд», - сказал ТАСС глава республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров.

Как объясняет ТАСС, «автобус фактически заскочил на стоящий на обочине автопоезд, "передняя часть полностью смята, железные балки автопоезда протаранили кабину, где находились два водителя". По предварительным данным, тормозного пути у автобуса не было. Также сильно пострадали автомобили в автопоезде, одна иномарка из автопоезда улетела в кювет.