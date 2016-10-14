Кадыров готов помочь в поисках напавших на дочь Емельяненко

Виновных в избиении дочери президента Союза ММА России Федора Емельяненко нужно наказать по всей строгости закона, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Его мнение приводит пресс-служба главы и правительства республики. Судить виновного нужно не только за избиение, «но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни», добавил Кадыров. Ему «трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить». «С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс», - считает он.

Кадыров посоветовал следствию изучить записи камер видеонаблюдения, которые в Москве «просматривают каждый квадратный метр». «Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие», - добавил глава Чечни. Наказание виновных должно быть «строгим, чувствительным, поучительным и публичным».

Дочь Федора Емельяненко была избита на улице в Москве, ей потребовалась госпитализация. Нападение на нее было совершено после того, как ее отец публично осудил организованные в Грозном бои, в которых участвовали сыновья Кадырова. Президент Союза ММА напомнил, что дети до определенного возраста к таким боям не допускаются, а затем могут бороться только в специальной форме и шлемах, тогда как в Грозном эти правила были нарушены. Организаторы турнира отвергли обвинения в нарушениях и заявили о праве проводить любые соревнования, а чеченские политики в соцсетях раскритиковали Емельяненко. Кадыров в какой-то момент призвал прекратить это, сославшись на то, что боец осознал свою ошибку.

О нападении на дочь Емельяненко было доложено президенту Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал «избегать каких-либо ассоциаций, каких-либо параллелей, каких-то там подозрений до того, пока не установлено, кто это совершил». 13 октября начальник управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов сказал «Комсомольской правде», что, по словам потерпевшей, напавший на нее мужчина был «славянской внешности».