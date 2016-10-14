В Кемере неизвестные обстреляли ракетами рыбачий порт

В районе Кемер турецкой провинции Анталья по рыболовецкому порту были выпущены три ракеты, сообщает телеканал NTV со ссылкой на агентства Anadolu и Dogan. Две из них взорвались на дороге, третья задела магазин местной рыбной компании.

О пострадавших пока ничего не сообщается. На место направлены силовики и машины скорой помощи. Объявлено проведение спецоперации.

Dogan предполагает, что целью обстрела была цистерна с топливом, стоявшая рядом с магазином, но ее при взрывах не задело.