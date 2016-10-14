В МВД выступили против предложения Кудрина о выделении муниципальной милиции

В МВД выступают против предложений Алексея Кудрина и «Справедливой России» о создании муниципальной милиции, заявил статс-секретарь, замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Об этом сообщает «Интерфакс». По его словам, «есть определенная заинтересованность в выделении из состава МВД значительной части полиции общественной безопасности и передаче ее на уровень муниципальных образований, к чему нет ни экономических, ни кадровых, ни организационных оснований». Реализация этих предложений «приведет к ослаблению системы и к сбоям в ее работе», предупредил чиновник.

«Кудрин в Казани будет проводить встречу с правительством Татарстана с приглашением всех заинтересованных лиц по вопросу о создании муниципальной милиции, и его идея во многом совпадает с идеей депутатов фракции «Справедливая Россия», - напомнил Зубов. Он согласен, что идея о создании муниципальной милиции имеет право на жизнь, «она нормальная», она соответствует Конституции и во многих городах такая милиция на практике уже создана. Однако муниципальная милиция должна работать не вместо полиции, а вместе с ней, считает замминистра.

Из-за сокращений в МВД плотность присутствия полицейских в малых населенных пунктах низка, также не хватает людей для патрулирования улиц, сказал Зубов. Нехватку людей можно заполнить либо дружинниками, либо муниципальными милиционерами, которые, имея статус муниципальных служащих, были бы более ответственными, и от них можно было бы получить больший эффект, добавил он.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции на заседании в пятницу, где присутствовал и Зубов, вернул авторам законопроект группы депутатов фракции «Справедливая Россия» о создании муниципальной милиции. Законопроект был возвращен по формальным основаниям из-за несоблюдения авторами регламентных правил внесения законопроекта на рассмотрение Думы.