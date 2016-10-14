Генсек НАТО о формуле отношений с Россией: «Оборона и диалог»

Новая формула отношений НАТО и России - «оборона и диалог», а не «оборона или диалог», заявил в опубликованном в пятницу в газете La Stampa интервью генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не находимся в состоянии холодной войны, но и былого партнерства, над которым мы работали годами, нет. Сейчас у нас этап беспрецедентных отношений. Наша формула - "оборона и диалог", внимание, не "оборона или диалог», - сказал Столтенберг.

По его словам, основная цель НАТО - «не спровоцировать войну, а предотвратить». «Поэтому важно не увеличивать напряженность. До тех пор пока НАТО будет жестко и последовательно придерживаться выбранной линии, будет возможно продолжать диалог с Россией, нашим самым главным соседом, которого никаким образом нельзя изолировать. Не стоит даже пытаться», - сказал генсек.

Столтенберг также прокомментировал сирийский вопрос, сказав, что важно сдерживать напряженность.

Генсек НАТО считает, что сейчас самое время увеличить расходы на оборону, а размещение батальонов альянса на восточных границах - это "ограниченный" ответ на действия Москвы. Он добавил, что Россия не только показывает военную мощь, но и планомерно ее наращивает.