В результате ракетного обстрела в Анталье никто не пострадал – СМИ

В Турции в результате ракетного обстрела шоссе, ведущего из Кемер в Анталью, никто не пострадал, сообщают местные СМИ. Рядом с местом попадания ракет находятся рыболовецкие предприятия.

Ранее сообщалось, что три ракеты предположительно были выпущены с территории гор в направлении моря. Они попали в здания местного рыбоперерабатывающего предприятия. Движение по шоссе перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужб, а также эксперты по обезвреживанию взрывных устройств Турции.

Работы по поиску осколков ракет также идут на побережье и на море. В поисках задействован вертолет береговой охраны. В регионе усилены меры безопасности.

При этом российское посольство в Турции сообщило, что не имеет данных о пострадавших россиянах в результате обстрела. Об этом заявил пресс-атташе ведомства Игорь Митяков.

«Пока каких-либо подробностей об этом происшествии нам, в том числе в наше посольство, не поступало — я имею в виду информацию о том, пострадал ли кто-нибудь и если да, то были ли среди них российские граждане», — передает его словам «Россия 24».

В свою очередь Ростуризм рекомендовал гражданам России, пребывающим на территории Турции, соблюдать меры предосторожности, передает «Интерфакс».