Захваченный боевиками три года назад блогер Журавлев возвращен в Россию

ФСБ сообщила, что блогер Константин Журавлев, захваченный три года назад боевиками на территории Сирии, возвращен в Россию и передан родственникам. «На территорию России возвращен гражданин России Журавлев Константин Владимирович, 1981 г. рождения, который, путешествуя по миру, в октябре 2013 г. был захвачен на севере Сирии одним из вооруженных формирований и насильно удерживался на протяжении трех лет», – сказали в ФСБ.

Российские дипломаты вели переговоры о возвращении Журавлева на родину. При этом в МИДе сообщили, что он въехал на территорию Сирии, никого об этом не предупредив, не имея визы, и не встал на консульский учет в Дамаске.

Томский блогер Константин Журавлев известен своими пешими путешествиями по разным странам. Он был захвачен боевиками в Сирии в октябре 2013 г. Россиянин путешествовал автостопом из Турции в Сахару. На территории Сирии он был захвачен боевиками исламистской группировки «Лива Ат-Таухид».