Песков опроверг согласование с Путиным кандидатуры премьера Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что кандидатура премьер-министра Армении согласовывалась с Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Это не так, это полный абсурд», - сказал он.

Он не стал оценивать возможное влияние России на внутреннюю политику Армении. «Вы знаете, что Россия очень трепетно относится к тому, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела, и Россия всегда очень аккуратно относится к тому, чтобы не делать чего-то, что могло бы трактоваться как вмешательство во внутренние дела других стран, а тем более наших ближайших партнеров, к коим относится Армения», - пояснил Песков.