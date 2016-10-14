МВД опровергло закрытие дела против братьев Билаловых

Министерство внутренних дел России опровергло днем в пятницу, 14 октября, информацию о закрытии уголовного дела против братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ахмед Билалов, который до 2013 г. был вице-президентом Олимпийского комитета и председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», подозревался в растрате бюджетных денег. Следователи считали, что в 2012 г. он оплатил аренду машины и проживание в Лондоне более чем на 3 млн руб. из средств уставного фонда «Курортов Северного Кавказа».

Совладельца компании «Красная Поляна», строившей олимпийский курорт «Горная карусель», Магомеда Билалова подозревали в нанесении ущерба Сбербанку. По версии следствия, якобы полученные от Сбербанка более 1 млрд руб. «Красная Поляна» хранила в принадлежащем бизнесмену Национальном банке развития бизнеса под 4–7% годовых и заключала договоры займа у подконтрольных Билалову организаций на заведомо невыгодных условиях. Билалов обвинения отрицал. В числе своих оппонентов он называл вице-премьера Дмитрия Козака и вице-президента Сбербанка Станислава Кузнецова.

«Следственной частью ГУМВД по СКФО и главным следственным управлением ГУМВД по Москве продолжается расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей ОАО "Курорты Северного Кавказа" А. Билалова, А. Невского и ОАО "Красная поляна" М. Билалова», - приводятся в сообщении МВД слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, в компетентные органы Швейцарской Конфедерации и США направлены международные следственные поручения о проведении следственных действий.

Ранее о решении о закрытии дела в отношении братьев Билаловых сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к Главному следственному управлению МВД по Москве. По данным СМИ, это решение было принято в декабре прошлого года. Собеседник издания говорил о якобы «реабилитации» Билаловых.