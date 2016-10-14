Израиль заморозил сотрудничество с ЮНЕСКО

Глава израильской комиссии по делам ЮНЕСКО, министр образования еврейского государства Нафтали Беннетт приостановил рабочие связи с этим специализированным учреждением ООН. Такое решение стало ответом на принятие ЮНЕСКО резолюции, осуждающей еврейское государство за нарушение обязательств по обеспечению статус-кво святых мест Иерусалима. Об этом сообщает Associated Press. Таким образом, Израиль отказывается от участия во встречах и конференциях под эгидой организации, а также прерывает все профессиональные контакты с ее представителями.

В тексте принятой ЮНЕСКО резолюции говорится, что Иерусалим является священным городом для христиан, мусульман и иудеев, но при этом при описании Храмовой горы используется лишь арабское название и упоминаются только мусульманские святыни. В Тель-Авиве считают, что это является отрицанием исторических фактов и значимости Храмовой горы для иудеев. Инициаторами документа стали Египет и Палестинская национальная администрация (ПНА).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после принятия такой резолюции ЮНЕСКО «потеряло легитимность». За резолюцию проголосовали 24 страны, включая Россию, против — шесть, среди которых — США, ФРГ, Литва и Эстония. В то же время 26 стран воздержались от голосования.