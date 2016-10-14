«Пулково» закрыли и эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сотрудники полиции эвакуировали аэропорт «Пулково» из-за сообщения об угрозе террористического акта, передает «Интерфакс».

В пресс-службе управляющей аэропортом компании - ООО «Воздушные ворота северной столицы» - сообщили, что была «проведена эвакуация здания терминала».

«Вход и выход из терминала временно закрыт. Транспортной полицией совместно со службой авиационной безопасности аэропорта проводятся мероприятия по безопасности», - уточнили в пресс-службе, отметив, что рейсы на вылет могут задерживаться.

Пассажиры прибывающих рейсов находятся в самолетах до окончания необходимых процедур.