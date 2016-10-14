Во Франции суд смягчил наказание двум российским болельщикам

Во Франции суд смягчил наказание двум российским болельщикам, которых признали причастными к беспорядкам во время чемпионата Европы по футболу 2016 г., передает ТАСС со ссылкой на руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина.

«Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову - на 6. Теперь их сроки - 15 и 18 месяцев. В ноябре предстоит рассмотрение судом ходатайства о выдворении трех российских болельщиков, отбывающих наказание в Марселе, из Франции», - уточнил он.

Болельщики были задержаны во время чемпионата Европы по футболу. Суд Марселя вынес обвинения трем мужчинам в возрасте от 28 до 33 лет. Николай Морозов был приговорен к одному году лишения свободы, Сергей Горбачев - к 18 месяцам тюрьмы, Алексей Ерунов - к двум годам заключения.