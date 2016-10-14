США смягчили санкции в отношении Кубы
Американские власти отменили ряд ограничений в отношении Кубы для создания благоприятных экономических условий. Об этом сообщает минфин США.
Власти США считают, что эти меры будут способствовать укреплению отношений между странами. Теперь американцам разрешено без ограничений привозить с Кубы сигары, ром и лекарственные средства местного производства.
«Эти изменения призваны расширить возможности для научного сотрудничества и совместных медицинских исследований», - отмечается в документе.
По мнению минфина США, снятие ряда ограничений также будет способствовать общению кубинцев и американцев, а также развитию туризма и коммерции.
Поправки вступят в силу 17 октября.