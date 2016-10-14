США смягчили санкции в отношении Кубы

Американские власти отменили ряд ограничений в отношении Кубы для создания благоприятных экономических условий. Об этом сообщает минфин США.

Власти США считают, что эти меры будут способствовать укреплению отношений между странами. Теперь американцам разрешено без ограничений привозить с Кубы сигары, ром и лекарственные средства местного производства.

«Эти изменения призваны расширить возможности для научного сотрудничества и совместных медицинских исследований», - отмечается в документе.

По мнению минфина США, снятие ряда ограничений также будет способствовать общению кубинцев и американцев, а также развитию туризма и коммерции.

Поправки вступят в силу 17 октября.