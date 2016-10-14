Страны ОДКБ приняли стратегию развития организации до 2025 года

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял стратегию развития до 2025 г., заявил президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, «ереванская стратегия ОДКБ фиксирует приоритеты деятельности организации до 2025 г., закрепляет ориентиры дальнейшего развития по всем остальным направлениям сотрудничества» (цитата по «РИА Новости»).

«Считаю, что принятие стратегии продемонстрировало новое качество координации в ОДКБ», — подчеркнул он.

Совет ОДКБ также договорился о перечне дополнительных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму.