В Дагестане бывший судья ранил из оружия трех человек

В Хасавюрте возник вооруженный конфликт. Тяжелые ранения в результате стрельбы получили три человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации следствия, три человека в пятницу пришли к дому бывшего мирового судьи Юнуса Ясиева. «По предварительным данным, бывший мировой судья Юнус Ясиев устроил стрельбу у своего дома», - уточнил источник.

Раненые находятся в реанимации. Полиция устанавливает причины конфликта.