Прокуратура выявила хищения на 500 млн рублей при строительстве космодрома «Восточный»

Главная военная прокуратура выявила неэффективную трату 500 млн рублей госсредств. К уголовной ответственности привлечены недобросовестные исполнители госконтрактов на строительство космодрома «Восточный». Об этом говорится на сайте ведомства.

Военная прокуратура гарнизона в Благовещенске установила, что руководитель одного из генподрядчиков при Спецстрое перечислял авансовые платежи подрядчику, не исполнившему обязательства по предыдущим выплатам, «неправомерно увеличив при этом авансирование до 80%». В частности, нарушения были выявлены при строительстве комплекса по переработке отходов на космодроме.

Помимо неэффективного расхода госсредств был также выявлен срыв сроков строительства объекта.