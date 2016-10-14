Прокуратура выявила хищения на 500 млн рублей при строительстве космодрома «Восточный»

Главная военная прокуратура выявила неэффективную трату 500 млн рублей госсредств. К уголовной ответственности привлечены недобросовестные исполнители госконтрактов на строительство космодрома «Восточный». Об этом говорится на сайте ведомства.

Военная прокуратура гарнизона в Благовещенске установила, что руководитель одного из генподрядчиков при Спецстрое перечислял авансовые платежи подрядчику, не исполнившему обязательства по предыдущим выплатам, «неправомерно увеличив при этом авансирование до 80%». В частности, нарушения были выявлены при строительстве комплекса по переработке отходов на космодроме.

Помимо неэффективного расхода госсредств был также выявлен срыв сроков строительства объекта.

Рогозин назвал суммарные расходы на строительство космодрома Восточный
Арестован ответственный за смету для космодрома «Восточный»
Путин лично проверит ход строительства космодрома «Восточный»
Фото