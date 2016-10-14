В Киеве в марше националистов приняли участие около 3000 человек

В центре Киева около 5000 человек приняли участие в марше националистов. Мероприятие было приурочено к 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, передает «Интерфакс».

Колонна людей прошла по маршруту, согласованному с властями города. В частности, участники акции прошли «Маршем славы героев» по бульвару Шевченко, откуда проследовали по Крещатику, Майдану Незалежности и улице Михайловской.

Во главе колонны были желто-голубое и красно-черное знамена. После акции на Михайловской площади начался концерт при участии группы «Кому вниз».