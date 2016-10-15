Следователи вызвали на допрос освобожденного в Сирии путешественника

Представитель СУ СКР по Томской области Егор Рыжов сообщил, что путешественник Константин Журавлев, освобожденный из плена, вызван на допрос. «Освобожденный из сирийского плена Константин Журавлев явится к следователям, чтобы выяснить обстоятельства его похищения и плена», – цитирует Рыжова «РИА Новости».

14 октября ФСБ сообщила, что Журавлев, захваченный три года назад боевиками на территории Сирии, возвращен в Россию и передан родственникам. Он был захвачен на севере Сирии в октябре 2013 г. во время пешего путешествия из Турции в Сахару.