Си Цзиньпин поздравил Путина с победой «Единой России» на выборах

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. «Несмотря на планировавшиеся переговоры в расширенном составе, лидеры уединились и беседуют тет-а-тет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе встречи Си Цзиньпин поздравил Путина с победой «Единой России» на парламентских выборах. «Недавно в вашей стране успешно прошли выборы в Госдуму нового созыва. Партия "Единая Россия" одержала убедительную победу, что создает прочность, хороший политический фундамент для дальнейшего стабильного развития России», – считает китайский лидер.

Он отметил, что «в быстро меняющемся мире стабильность развития России – это благо и для мира и для Китая».