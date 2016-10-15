Число жертв серии терактов в Багдаде возросло до 55

По последним данным, жертвами терактов, произошедших в субботу в иракской столице, стали 55 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Самый крупный взрыв прогремел на севере Багдада во время траурной церемонии шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в палатке, в которой проходило поминовение убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда. В результате погиб 41 человек, еще 33 ранены. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Кроме того, два взрыва прогремели в пригороде Багдада. Один произошел на КПП, его жертвами стали восемь полицейских, еще 11 получили ранения.

Третий взрыв произошел в доме главы суннитского ополчения, выступавшего в поддержку правительства. В результате погибла семья из шести человек.