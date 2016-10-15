ФСБ сообщила о задержании северокорейского судна в экономической зоне России

Утром 15 октября (14 октября 22.20 мск) в исключительной экономической зоне России в Японском море пограничный корабль задержал северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10». Об этом сообщила ФБР.

На борту судна были обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы. «Команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы, отказываясь выполнять их законные требования», – отметили в ФСБ. Для подкрепления на судно прибыли сотрудники спецслужбы.

В итоге судно без разрешения патрульных начало движение. «Для недопущения ухода судна-нарушителя с находящимися на нем сотрудниками ФСБ России в ИЭЗ КНДР было принято решение выполнить стрельбу на поражение по винто-рулевой группе», – сообщили в спецслужбе.

В то же время экипаж судна попытался напасть на сотрудников ФСБ России. В результате один из членов осмотровой группы получил ранение головы. Ранены также были девять 9 членов команды судна-нарушителя, один из них скончался.