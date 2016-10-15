Меркель призовет ЕС ввести санкции против России – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Канцлер Германии Ангела Меркель призовет Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за действий в Сирии, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники. По их данным, эта тема будет обсуждаться на заседании Европейского совета 20 и 21 октября.

Как отмечает издание, Меркель будет непросто договориться сначала с партнерами по правящей коалиции в Германии, а затем с главой стран ЕС.

Президент США Барак Обама, по данным газеты, пообещал Евросоюзу поддержку, если он придет к согласию в отношении новых санкционных мер против России. Новые санкции могут затронуть авиационную сферу и оборону, добавляет газета.