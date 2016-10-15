В Лозанне завершились переговоры по Сирии

Многосторонние переговоры по Сирии, которые проходили в швейцарской Лозанне, завершились, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Встреча длилась около пяти часов.

О результатах переговоров пока не сообщается. Ранее источник в американской делегации заявил, что по итогам встречи вряд ли стоит ждать подписания финального документа. Пресс-конференции по окончанию переговоров не будет.

Напомним, в переговорах принимали участие госсекретарь США, министры иностранных дел России, Ирака, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта.